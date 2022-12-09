Солдаты армии США будут постоянно дислоцироваться в Латвии

США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, который предусматривает, что американские солдаты и подразделения военной техники будут без перерывов находиться в Латвии на ротационной основе.

Планируется, что в ближайшие годы в Латвии США обеспечат постоянное присутствие сменных подразделений на военных базах в Адажи и Лиелварде.

Это соответствует установленным Национальными вооруженными силами потребностям оборонных возможностей и внесет значительный вклад в сдерживание и защиту, а также улучшит совместимость вооруженных сил Латвии и США, говорится в сообщении Министерства обороны.

"Когда речь идет об обороне стран Балтии, наши трансатлантические партнеры не шутят", - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

По его словам, руководство США понимает, что в основе сдерживания - мощное присутствие и обмен опытом.

"Наши союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и сегодня, оценивая геополитические риски, они убедительно доказывают, что продолжат делать это", - сказал Пабрикс.

Уже сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года выразил готовность усилить военное присутствие США на востоке альянса.

Также сообщалось, что в ближайшие недели в Эстонию будут переброшены дополнительные ротационные вооруженные силы США.

В свою очередь, посольство США в Вильнюсе объявило, что США планируют усилить свое военное присутствие в странах Балтии и изменить статус присутствия американских войск в Литве на "постоянное ротационное присутствие".