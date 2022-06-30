Россия как угроза, и Украина за открытой дверью. Что решил Мадридский саммит НАТО

"Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический союз сделает их более защищенными, НАТО - более сильным, а Евроатлантический регион - более безопасным", - заявил на пресс-конференции, посвященной подписанию трехстороннего договора, Йенс Столтенберг.

Более откровенными оценками этого шага делился в кулуарах саммита президент Польши Анджей Дуда. Он напоминал об успешной для финнов "войне с Россией" более чем 80-летней давности и объяснял: "Для нашей части Европы это фундаментальное решение. [Присоединение к НАТО] двух очень мощных государств, обладающих великой историей, а также очень серьезным военным ресурсом… прежде всего означает, что граница восточного фланга НАТО с Россией станет длиннее на более чем 1600 км… Если бы сегодня Россия решила напасть на любое государство восточного фланга НАТО, ответ на такое нападение стал бы неизмеримо сильнее".

Еще полгода назад в Кремле требовали от НАТО вернуть архитектуру безопасности в Европе к состоянию на конец прошлого века, а сближение Украины с альянсом называли угрозой для национальной безопасности России. Теперь на новости о приглашении Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО в Москве отреагировали прохладно.

Россия является "настолько мощной военно-политической державой", заявил российский сенатор Андрей Климов РИА Новости, что для нее решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО "не имеет значения в глобально-стратегическом смысле".

"Скорость, с которой они [Финляндия и Швеция] превращаются в цель, должна беспокоить их", - добавил Климов.

НАТО - это снова хорошо

Незримым участником Мадридского саммита была Украина. Формально саммит не принимал никаких прорывных решений по поводу Киева, но тень продолжающейся войны лежала на практически всех вопросах, которые обсуждались в Мадриде. Ведь если бы не масштабное вторжение России в Украину, новая стратегическая концепция НАТО, вероятнее всего, имела бы совершенно другой вид. Альянс не обсуждал бы отправку на свой восточный фланг тысяч военнослужащих, и Швеция с Финляндией вряд ли бы даже задумывались об отказе от нейтралитета.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит в Мадрид - и он принял в нем участие, правда, по видеосвязи.

Отношение нынешней украинской власти к НАТО сложно назвать однозначным. Фактически в наследство от предыдущего президента Петра Порошенко Зеленскому досталось закрепленное в конституции стремление Киева вступить в НАТО. Но именно этим пунктом украинская власть оказалась готова пожертвовать вскоре после начала российского вторжения.

Украинские предложения по завершению военных действий, разработанные в конце марта - также известные как "Стамбульское коммюнике", - содержали обязательство Киева отказаться от интеграции в НАТО в обмен на некие "гарантии безопасности" от самых влиятельных государств мира.