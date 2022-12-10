В Брюсселе полиция задержала вице-президента Европарламента

Задержание было осуществлено в связи с расследованием о коррупции, в которое вовлечен Катар, и до этого в пятницу в рамках расследования были задержаны четыре человека, включая бывшего депутата Европарламента.

Их подозревают в коррупции, связанной с выбором Катара в качестве страны для проведения чемпионата мира по футболу.

Кайли - партнер одного из четырех ранее задержанных людей и полиция хочет ее допросить, рассказал источник.

По информации прокуратуры, полиция Бельгии в пятницу задержала четырех человек, расследуя возможную коррупцию, совершенную "страной Персидского залива" в Европейском парламенте.

Прокуратуру конкретную страну не назвала, но бельгийская газета Le Soir сообщила, что катарские чиновники пытались подкупить итальянского социалиста, который являлся депутатом Европарламента с 2004 по 2019 год.

В течение нескольких месяцев следователи "подозревали государство Персидского залива во влиянии на экономические и политические решения Европарламента путем перевода значительных сумм денег или предоставления крупных подарков третьим лицам, занимающим важное и/или стратегическое положение в Европейском парламенте", сообщила прокуратура.

"Среди задержанных - бывшие депутат Европарламента", - рассказала прокуратура, не предоставив более подробной информации о личности задержанного.

Расследование связано с коррупцией и отмыванием денег.

"Чемпионат" отмечает, что Кайли и других фигурантов уголовного дела подозревают в получении взяток от властей Катара и влиянии на политику Европейского союза.

Кайли уже отправлена на допрос к бельгийским спецслужбам, где будет опрошена в том числе по поводу встречи с министром труда Катара, которая состоялась в ноябре.

Полиция в пятницу провела в столице Бельгии 16 рейдов и конфисковала 600 000 евро наличными, в также электронные устройства и мобильные телефоны.