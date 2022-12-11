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Видео ⟩ "Полное бездействие!". Житель Лиепаи ошарашен работой полиции в расследовании аварии

rus.tvnet.lv
"Полное бездействие!". Житель Лиепаи ошарашен работой полиции в расследовании аварии
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Скриншот из программы Bez Tabu.
Скриншот из программы Bez Tabu. Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

В очередной вечер рабочего дня в Лиепае, на ул. Лачплеша, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором поучаствовали три транспортных средства. Владельцы пострадавших автомобилей указывают, что по-прежнему об этой аварии многое неизвестно, сообщает передача Bez tabu.

Лиепайчанин Кристапс, представляющий владельца одного пострадавшего транспортного средства, рассказал, что 30 сентября, около 22:00, водитель Volvo врезался в автомашину Mercedes, стоявшую на обочине дороги. При попытке убежать от места происшествия, было задето еще одно транспортное средство, оставленное на стоянке - Volkswagen.

Виновник аварии с места происшествия убежал. Тем временем владельцы поврежденных транспортных средств встретили полицию и выполнили необходимые формальности. После этого Кристапс вместе с хозяйкой Mercedes отправился искать Volvo, вовлеченный в аварию. Сотрудники полиции также выполнили свою работу - в тот момент у того же, вроде бы, заброшенного автомобиля уже находился полицейский экипаж, проводя переговоры с двумя лицами.

Казалось, что дело решено, но ничего подобного. Страховщики отметили, что от полиции не получена абсолютно никакая информация об обстоятельствах аварии и ее виновнике.

Полиция отметила, что при связи с владелицей автомобиля выяснилось, что на автомобиле перемещались ее родственник. Полицейские отправились выяснять детали происшедшего, но из объяснения мужчины вытекает, что транспортное средство было украдено, о чем владелец автомобиля позднее написал заявление в Госполицию. Начат уголовный процесс о краже автомобиля, продолжается расследование.

Кристапс недоумевает, почему полиция до сих пор - почти два с половиной месяца после столкновения - медлит с решением.

Подробнее в сюжете Bez tabu!

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