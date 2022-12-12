Космический корабль НАСА "Орион" приводнился в Тихом океане

Поэтому необходим очень прочный теплозащитный экран, чтобы корабль не развалился в слоях атмосферы: температура его обшивки достигает почти 3000°C.

Так художник изобразил "Орион", возвращающийся на землю Фото: NASA

Защитный слой "Ориона" - это новая конструкция, и НАСА должно было убедиться в его эффективности, чтобы не рисковать жизнями астронавтов в будущих миссиях.

Захватывающий вид 11 парашютов капсулы, раскрывающихся один за другим, был наглядным свидетельством того, что теплозащитный экран сделал свою работу. Но инженеры не будут делать каких-либо выводов, пока его не осмотрят.

"Артемида"

В декабре отмечается полувековая годовщина полета "Аполлона-17", высадки человека на Луну. НАСА вновь возвращается к исследованию Луны, начав новую лунную программу "Артемида" (Artemis).

Возвращение на Луну рассматривается как способ подготовки астронавтов к полету на Марс в 2030-х годах.

"Всем, кто смотрит на Луну и мечтает о том дне, когда человечество вернется на лунную поверхность - ребята, мы здесь! Мы возвращаемся. И это путешествие, наше путешествие начинается с "Артемиды-1", - заявил перед полетом "Ориона" администратор НАСА Билл Нельсон.

"Первый запуск "Артемиды- 2" с экипажем состоится через два года в 2024 году. Мы надеемся, что первая посадка "Артемиды-3" состоится в 2025 году", - сказал он Би-би-си.

"Орион"

"Артемида-1" - первое из серии запланированных путешествий, названных в честь греческой богини-близнеца Аполлона.

При общей ширине в 5 метров "Орион" на метр шире, чем обитаемые модули предыдущих кораблей.

Ракета SLS Фото: BBC

В кресле командира "Ориона" сидел манекен в новом костюме Orion Crew Survival System ("Система жизнеобеспечения экипажа "Ориона"), разработанном для астронавтов с учетом условий при запуске и входе в атмосферу.

В двух других креслах разместились манекен-торсы, изготовленные из материалов, имитирующих мягкие ткани, органы и кости женщины. На них установлено более 5600 датчиков и 34 детектора радиации для измерения уровня радиационного облучения во время космического полета.