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В римском кафе застрелены три женщины. Скончалась подруга премьер-министра Италии

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В римском кафе застрелены три женщины. Скончалась подруга премьер-министра Италии
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Джорджа Мелони и убитая Николетта Голизано
Джорджа Мелони и убитая Николетта Голизано Фото: Roma Today/"Twitter"

Три женщины, в том числе близкая подруга нового премьер-министра Италии, погибли в римском кафе. Некий мужчина выстрелил в нее и ранил еще четырех человек, сообщает BBC.

Люди в кафе встретились в составе комитета местных жителей.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу "серьезным случаем насилия" и заявил, что в понедельник будет проведено экстренное совещание.

57-летний подозреваемый находится под стражей. Сообщается, что у него были споры с некоторыми членами комитета.

Вице-президент комитета Лучана Чорба также находилась в кафе. По ее словам, нападавший в воскресенье, 11 декабря, вошел в кафе с криками "Я вас всех убью".

Премьер-министр Джорджа Мелони объявила, что одной из убитых женщин была ее подруга Николетта Голизано.

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