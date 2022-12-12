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Умерла мать певицы Шер

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Умерла мать певицы Шер
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Шер
Шер Фото: Кадр из видео

В возрасте 96 лет скончалась актриса Джорджия Холт, мать популярной певицы Шер.

"Мамы больше нет", - сообщила Шер в Twitter.

Джорджия Холт долгое время страдала от различных заболеваний, а в сентябре лечилась от затяжной пневмонии в больнице.

Ранее Шер рассказывала, что ее мама постоянно болеет.В последнее время ее состояние было стабильным. Артистка благодарила всех, кто оказывал ей неоценимую поддержку в то непростое время.

Американская актриса Джорджия Холт родилась в штате Арканзас. Начала сниматься в кино уже в юности. Она снялась в таких комедиях как "Ее собственная жизнь", "Маленький дивиденд отца" и "Основание для брака" и других.

Джорджия была замужем шесть раз. В первом браке, с дальнобойщиком Джоном Саркисяном, у нее родилась дочь Шерилин (Шер). От другого союза у актрисы есть дочь Джорджана, которая продолжила дело матери.

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