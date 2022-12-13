Астрологи говорят, что этот символ года любит натуральную растительную еду. Приводим список "запретов" и "дозволений", по мнению экспертов.
Год Кролика: что нельзя подавать к новогоднему столу
Кролик - вегетарианец, поэтому мнения экспертов на счет того, стоит ли избирать вегетарианское меню - разделяются.
Что не следует ставить на новогодний стол к году Кролика:
- некоторые виды мяса: говядина, телятина, кролик. Если готовить свинину, то нежирную;
- холодец/желе на основе хрящевой, костной ткани различных животных;
- субпродукты;
- колбасу, сосиски, паштеты из говядины.
На встрече нового 2023 года лучше также обойтись без тяжелых, чересчур калорийных и жирных салатов с большим количеством майонеза.
Закуски, в которых присутствует слишком много сыра, копченостей, мяса, тоже лучше ограничить.
Что разрешено ставить на новогодний стол к году Кролика:
В качестве украшения и основного атрибута стола должна быть морковь - любимое лакомство пушистика, отмечают астрологи.
Кролик будет рад легким салатам, закускам и горячим блюдам с минимумом жирных мясных составляющих. Ему также понравятся растительные гарниры - тушеные овощи, картофельное пюре, злаки. К гарниру лучше всего подать индейку, курицу, рыбу.
Не забудьте поставить на стол фрукты (яблоки будут нелишними) и свежую зелень. Различные овощные салаты с морепродуктами или отварным птичьим мясом тоже подойдут.
Сладости и десерты также будут к месту. Но лучше отдайте предпочтение некалорийным лакомствам.
Нежелателен крепкий алкоголь, лучше - магазинное или домашнее вино, или обойтись без них вовсе. В свою очередь, безалкогольные напитки лучше делать самому.
Выбирая способ готовки - помните: новый символ терпеть не может сложностей.
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