Год Кролика: что нельзя подавать к новогоднему столу

Кролик - вегетарианец, поэтому мнения экспертов на счет того, стоит ли избирать вегетарианское меню - разделяются.

Что не следует ставить на новогодний стол к году Кролика:

некоторые виды мяса: говядина, телятина, кролик. Если готовить свинину, то нежирную;

холодец/желе на основе хрящевой, костной ткани различных животных;

субпродукты;

колбасу, сосиски, паштеты из говядины.

На встрече нового 2023 года лучше также обойтись без тяжелых, чересчур калорийных и жирных салатов с большим количеством майонеза.

Закуски, в которых присутствует слишком много сыра, копченостей, мяса, тоже лучше ограничить.

Что разрешено ставить на новогодний стол к году Кролика:

В качестве украшения и основного атрибута стола должна быть морковь - любимое лакомство пушистика, отмечают астрологи.

Кролик будет рад легким салатам, закускам и горячим блюдам с минимумом жирных мясных составляющих. Ему также понравятся растительные гарниры - тушеные овощи, картофельное пюре, злаки. К гарниру лучше всего подать индейку, курицу, рыбу.

Не забудьте поставить на стол фрукты (яблоки будут нелишними) и свежую зелень. Различные овощные салаты с морепродуктами или отварным птичьим мясом тоже подойдут.

Сладости и десерты также будут к месту. Но лучше отдайте предпочтение некалорийным лакомствам.

Нежелателен крепкий алкоголь, лучше - магазинное или домашнее вино, или обойтись без них вовсе. В свою очередь, безалкогольные напитки лучше делать самому.

Выбирая способ готовки - помните: новый символ терпеть не может сложностей.