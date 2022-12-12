Oxxxymiron выступит в Риге: артист объявил мировой тур

Тур пройдет по всей планете и затронет 6 континентов. Билеты и более подробная информация на сайте oxxxytour.com

На сцене "Арена Рига" рэпер выступит 25 марта.

"В туре нет главного -России (тотальный запрет), Украины (война), Беларуси (не дают разрешение)", - уточнил Оксимирон.

Напомним, что в РФ он признан иноагентом.

"Анонсирую тур в день аж двух судов надо мной, один из которых - по очередному моему треку. Передаю привет и воздушный поцелуй!

По концертам в Питере и Москве, теперь уже ясен х*й отмененным. У всех, кто еще не сдал билеты, есть три варианта:

1. Сдать их в любой момент.

2. ОБМЕНЯТЬ ИХ НА КОНЦЕРТ В МИРОВОМ ТУРЕ, заполнив форму на oxxxytour.com до 18 декабря 2022. Мы сделаем все возможное, чтобы вы попали именно на тот концерт, на который хотите.

3. Сохранить свои билеты как талисман, который однажды обязательно станет ключом. ", - написал рэпер.

Артист добавил, что к списку все еще будут добавляться города и страны. Оксимирон указал, что доверять можно только его официальному сайту. "Проверяйте ссылки, не перекупайте билеты - вас обманут и мы не спасем".

"На самом деле мне уже очень давно хочется выступать. Обо всех, кто не сможет посетить тур - не забываю, мы обязательно что-нибудь придумаем", - подытожил он.