Два рейса Ryanair перенаправлены из Риги в Вильнюс

Информация на сайте аэропорта "Рига" показывает, что рейсы из Дублина и Хельсинки были изменены.

В аэропорту "Рига" пояснили агентству LETA, что о причинах переноса рейса необходимо узнавать у авиакомпании, так как экипаж воздушного судна может принять решение об использовании запасного аэропорта.

Уже сообщалось, что из-за ледяного дождя и обледенения взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Рига" была временно закрыта.

"Погодные условия влияют на расписание рейсов в Европе, в том числе в Балтийском регионе и в Риге. Поэтому сегодня ожидаются задержки и отмены прибывающих и вылетающих рейсов", - сообщили в понедельник утром, 12 декабря, в аэропорту.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic отменила несколько рейсов как из Риги, так и в Ригу.