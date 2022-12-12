Впервые за 10 лет Путин отменил большую пресс-конференцию

"Что касается большой пресс-конференции, да, до нового года ее не будет", - заявил в понедельник, 12 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин регулярно общается с прессой, в том числе во время зарубежных визитов.

Песков не объяснил, почему в этом году была нарушена ежегодная традиция.

Путин, находящийся у власти в России с 2000 года, почти каждый декабрь устраивает большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы журналистов и представителей общественности. Мероприятие обычно длится несколько часов.

В прошлом году разговор длился более четырех часов.

Ранее сообщалось, что решение о проведении или об отмене пресс-конференции будет принято с учетом ситуации на войне против Украины.