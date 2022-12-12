На общем собрании партийного объединения "Новое Единство" в понедельник, 12 декабря, были утверждены кандидатуры, выдвигаемые объединением на посты министров в будущем правительстве, сообщил один из руководителей "Нового Единства", депутат Сейма Арвил Ашераденс.
"Новое Единство" утвердило кандидатов в министры
"Новое Единство" утвердило кандидатов в министры
На общем собрании "Нового Единства" также было одобрено участие партийного блока в будущем правительстве, сообщил политик.
На посты министров "Новое Единство" выдвигает Ашераденса, Эдгара Ринкевича, Инесе Либиню-Эгнере, Анду Чакшу, Раймонда Чударса и Эвику Силиню.
Ашераденс претендует на должность министра финансов, Ринкевич - министра иностранных дел, Либиня-Эгнере - министра юстиции, Чакша - министра образования и науки, Чударс - министра климата и энергетики, а Силиня является кандидатом на пост министра благосостояния.
Сейм может проголосовать за утверждение будущего правительства во главе с Кришьянисом Кариньшем в среду.
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