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"Новое Единство" утвердило кандидатов в министры

rus.tvnet.lv/LETA
"Новое Единство" утвердило кандидатов в министры
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Новое единство. Иллюстративное фото
Новое единство. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

На общем собрании партийного объединения "Новое Единство" в понедельник, 12 декабря, были утверждены кандидатуры, выдвигаемые объединением на посты министров в будущем правительстве, сообщил один из руководителей "Нового Единства", депутат Сейма Арвил Ашераденс.

На общем собрании "Нового Единства" также было одобрено участие партийного блока в будущем правительстве, сообщил политик.

На посты министров "Новое Единство" выдвигает Ашераденса, Эдгара Ринкевича, Инесе Либиню-Эгнере, Анду Чакшу, Раймонда Чударса и Эвику Силиню.

Ашераденс претендует на должность министра финансов, Ринкевич - министра иностранных дел, Либиня-Эгнере - министра юстиции, Чакша - министра образования и науки, Чударс - министра климата и энергетики, а Силиня является кандидатом на пост министра благосостояния.

Сейм может проголосовать за утверждение будущего правительства во главе с Кришьянисом Кариньшем в среду.

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