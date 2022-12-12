"Новое Единство" утвердило кандидатов в министры

На общем собрании "Нового Единства" также было одобрено участие партийного блока в будущем правительстве, сообщил политик.

На посты министров "Новое Единство" выдвигает Ашераденса, Эдгара Ринкевича, Инесе Либиню-Эгнере, Анду Чакшу, Раймонда Чударса и Эвику Силиню.

Ашераденс претендует на должность министра финансов, Ринкевич - министра иностранных дел, Либиня-Эгнере - министра юстиции, Чакша - министра образования и науки, Чударс - министра климата и энергетики, а Силиня является кандидатом на пост министра благосостояния.

Сейм может проголосовать за утверждение будущего правительства во главе с Кришьянисом Кариньшем в среду.