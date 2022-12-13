Из-за снега в регионах отменено уже 17 автобусных рейсов

Отменены рейс Резекне - Терехово, который обычно отправляется в 9:05, рейс Резекне - Карсава, который отправляется в 14:45, и рейс Резекне - Карсава, который обычно отправляется в 16:39.

Talsu autotransports отменило два рейса по маршруту Дундага - Мазирбе - Колка, которые обычно отправляются в 6:40 и 7:30, а также рейс Дундага - Сеньки - Дундага, который обычно отправляется в 6:55, рейс Дундага - Кальки - Видале - Дундага, который обычно отправляется в 7:05, рейс Дундага - Остес - Невея - Дундага, который обычно отправляется в 8:02, рейс Дундага - Паце - Дундага, который обычно отправляется в 8:17, и рейс Дундага - Сабдагас - Дундага, который обычно отправляется в 8:20.

Latvijas sabiedriskais autobuss отменило два рейса по маршруту Кулдига - Баси - Варпа, которые обычно отправляются в 7:15 и 15.10, а также рейс Кулдига - Вардупе - Вилгале, который обычно отправляется в 15:30, рейс Кулдига - Падуре - Кимале - Кулдига, который обычно отправляется в 16:15, и рейс Кулдига - Вилгале, который обычно отправляется в 16:30.

Уже сообщалось, что во вторник движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии.