В Беларуси по приказу Лукашенко начали "внезапную проверку боевой готовности"

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в "данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

Напомним, в начале декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали в субботу, 3 декабря, протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Его детали не оглашаются.

Позже Шойгу встретился еще и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он заявил, что Вооруженные силы республики и России проходят подготовку "как единая группировка, единая армия".

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевой слаженности подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят", - сказал Лукашенко.

Ранее украинская разведка предупреждала о начале военных учений в Беларуси с 1 декабря.

"Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевой слаженности, проверки родов и войск. Поэтому ожидаем на белорусской территории активных мер, прежде всего по оперативной и боевой подготовке", - сказал представитель Украины Вадим Скибицкий.