Шойгу прилетел в Минск и встретился с Лукашенко

Как сообщается, два министра обороны подписали в субботу, 3 декабря, протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Его детали не оглашаются. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Во время встречи с министром обороны Беларуси, Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против России и Беларуси.

"Беларусь остается надежным партнером России, это особенно важно в условиях беспрецедентного давления Запада и необъявленной войны против наших стран", - заявил Сергей Шойгу.

Позже Шойгу встретился еще и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он заявил, что Вооруженные силы республики и России проходят подготовку "как единая группировка, единая армия".

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят", - сказал Лукашенко.

Ранее украинская разведка предупреждала о начале военных учений в Беларуси с 1 декабря.

"Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевого слаживания, проверки родов и войск. Поэтому ожидаем на белорусской территории активных мер, прежде всего по оперативной и боевой подготовки", - сказал представитель Украины Вадим Скибицкий.