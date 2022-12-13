Американский рэпер Канье Уэст, он же Йе (Ye), зарегистрировался в мессенджере Telegram, где оставил уже два сообщения. На канал музыканта подписано уже больше 85 тысяч пользователей, и, судя по комментариям, многие из них разговаривают на русском.
"Здарова, кинь бабла": Канье Уэст зарегистрировался в Telegram. Туда набежали русские комментаторы
Йе зарегистрировался в мессенджере под ником @ye24official. Первой его публикацией было фото его согласия вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения "различных вопросов", включая помилование американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Изображение он подписал "Иисус. Мы благодарны за возвращение Бриттни Грайнер. Мы молимся за Пола Милана и всех, кто содержится в тюрьме в чужой стране. Жизни белых тоже имеют значение".
Впрочем, самое интересное происходило в комментариях к публикации - кроме привычных похвал, встречались и неожиданные сообщения. Вот несколько из них:
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены
"Здарова Канье кинь бабла мне на карту".
"Приезжай в саратов".
"Привет, Канье. Это я, твой единственный слушатель. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя слушает много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов..."
"Дед угомонись".
"Када альбом?"
1 декабря рэпер Канье Уэст пришел на шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars и, в частности, заявил, что ему нравится Адольф Гитлер, пишет Rolling Stone.
На шоу Йе явился в маске, полностью закрывающей лицо, и в беседе с ведущим и его гостем - сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом - высказался насчет Гитлера, нацистов и антисемитизма.
"Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер", - заявил Уэст. По мнению рэпера, "еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность".
Канье Уэст назвал Гитлера "парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом". Рэпер также поддержал другого участника шоу - националиста Ника Фуэнтеса, отрицающего Холокост, который сказал, что считает себя "очень пропутинским" и "очень пророссийским". Канье ответил: "Я тоже".
После эфира рэп-исполнитель опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой. В тот же день Twitter заблокировал его аккаунт за антисемитские высказывания.
Канье Уэст, который является бывшим мужем телезвезды Ким Кардашьян, решил баллотироваться в президенты США в 2024 году.
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