"Здарова, кинь бабла": Канье Уэст зарегистрировался в Telegram. Туда набежали русские комментаторы

На шоу Йе явился в маске, полностью закрывающей лицо, и в беседе с ведущим и его гостем - сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом - высказался насчет Гитлера, нацистов и антисемитизма.

"Не позволено открыто говорить, что этот человек сделал что-то хорошее, и мне это надоело. Каждое человеческое существо имеет что-то ценное, что оно привносит в мир. Особенно Гитлер", - заявил Уэст. По мнению рэпера, "еврейские медиа заставили нас чувствовать, будто нацисты и Гитлер никогда не предлагали миру ничего, имеющего ценность".

Канье Уэст назвал Гитлера "парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который я использую, будучи музыкантом". Рэпер также поддержал другого участника шоу - националиста Ника Фуэнтеса, отрицающего Холокост, который сказал, что считает себя "очень пропутинским" и "очень пророссийским". Канье ответил: "Я тоже".

После эфира рэп-исполнитель опубликовал несколько твитов с фотографиями, среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой. В тот же день Twitter заблокировал его аккаунт за антисемитские высказывания.

Канье Уэст, который является бывшим мужем телезвезды Ким Кардашьян, решил баллотироваться в президенты США в 2024 году.