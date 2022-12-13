Литовские аптеки оштрафованы на 73 млн евро за соглашение по надбавкам на лекарства

Сеть Eurovaistine была наказана штрафом в размере 27,5 млн евро, Gintarine Vaistine - 16,7 млн евро, Tamro - 9,2 млн, Benu - 7,7 млн, EVD - 2,7 млн, EVRC - 1,27 млн, Limedika - 7,4 млн, Siromed Pharma - 11,2 тыс. евро, Литовская ассоциация аптек - 7,4 тыс. евро.

Штрафы назначены за нарушения Закона о конкуренции и Договора о функционировании Европейского Союза.

Как говорится в сообщении, в 2017 году при посредничестве ассоциации компании согласовали представленные Министерству здравоохранения наценки на компенсируемые лекарства, якобы обоснованные на затратах их деятельности. Позднее конкуренты вместе подготовили прототип аптечного документа, который якобы должен был доказать, что только при установлении таких наценок компании смогут остаться на рынке.

По данным следствия, согласованные наценки были призваны не только покрыть затраты, но и обеспечить дополнительные прибыли. Об этом свидетельствует и внутренняя переписка компаний, из которой следует, что при установлении наценок важен даже и один цент, который в год дает 90 тысяч евро доходов.

Такие наценки, утвержденные указом министра здравоохранения Литвы, вступили в силу в июле 2018 года и действуют до сих пор.