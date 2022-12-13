Фото, видео ⟩ Через мифы и стереотипы: как блогер из Латвии побывала в Иране

С переездом в Швецию Лида поняла, что хочет давать людям информацию и то, что она делает - это не про деньги. Да, она была вполне самодостаточным блогером, но ей чего-то не хватало. "Я взяла перерыв. Я сама себе в Швеции все прекрасно снимала. У меня все прекрасно получалось. Ко мне пошла реклама. Мой план удался". Но потом Лида ощутила, что ее будто бы поджимают, а ее широкий кругозор требует чего-то другого.