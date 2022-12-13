Первый выпуск влога "ПОПУТЧИКИ" о непростом приключении Лиды Нижниковой (экс-Latvian Sisters) в сопровождении опытного путешественника Саши по стране обросшей стереотипами и мифами - Иран.
Фото, видео ⟩ Через мифы и стереотипы: как блогер из Латвии побывала в Иране
Ребята выяснили какой он сегодня, современный и настоящий. Они неоднократно сталкиваются с трудностями съемки, катаются на метро и такси, пытаются разобраться с местными деньгами, пробуют национальную еду, общаются с иранцами и посещают лучшие места столицы страны Тегеран.
Галерея: Лида Нижникова в Иране
Лида Нижникова
Проект о путешествиях Лида Нижникова запустила осенью. В списке у блогера такие страны, как Иран, Танзания, Непал, Гватемала и многие другие.
С переездом в Швецию Лида поняла, что хочет давать людям информацию и то, что она делает - это не про деньги. Да, она была вполне самодостаточным блогером, но ей чего-то не хватало. "Я взяла перерыв. Я сама себе в Швеции все прекрасно снимала. У меня все прекрасно получалось. Ко мне пошла реклама. Мой план удался". Но потом Лида ощутила, что ее будто бы поджимают, а ее широкий кругозор требует чего-то другого.
Побывав в Непале и Кыргызстане, она поняла, что может снимать ролики о путешествиях. Так родился большой проект про людей с поездками просто в самые жаркие точки нашей планеты.
"Я очень хочу, чтобы в Латвии был такой достойный проект. Первой точкой стал Иран, второй - Танзания, после - Гватемала", - вдохновленно говорит Лида. В этом проекте она снимает себя, людей вокруг и колорит страны, где бывает.
Но самое сложное - это монтаж отснятого материала. Это многочасовая работа за компьютером, которую Лиде еще предстоит сделать.
Сравнений с Настей Ивлеевой и "Орлом и решкой" Лида Нижникова не боится: "Мы, конечно, очень разные. Я ее очень уважаю". Именно Лида является автором этого проекта. С реализацией ей помогли люди, которые безоговорочно в нее верят. Они поспособствовали в организации поездок и сопровождают девушку, чтобы обеспечить ее безопасность.
Видео: "Попутчики". Настоящий Иран
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