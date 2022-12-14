В среду утром, 14 декабря, снег и обледенение затрудняют движение по главным и региональным автодорогам по всей Латвии. Особенно сложные условия движения на Таллиннском шоссе (A1) на участке Туя - Айнажи. Заснеженные участки дорог очищают от снега, скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).
Дороги по всей стране покрыты снегом и льдом, движение затруднено
❄️Šorīt uz plkst.06.30 sniega un sniegputeņa dēļ visā valstī ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Tallinas šoseja(A1) posmā Tūja-Ainaži.👇https://t.co/gfiPR9pbhI— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 14, 2022
На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии.
Предприятие Latvijas Valsts ceļi напоминает, что во время снегопада снежный покров и обледенение образуются повторно, поэтому призывает запланировать дополнительное время в пути.
Работы по содержанию дорог осуществляются в приоритетном порядке: сначала ведется работа на главных, затем на региональных и только потом на дорогах местного значения.
После окончания осадков главные автодороги нужно очистить от снега в течение трех часов, в свою очередь, на менее загруженных дорогах на эти работы отводится вплоть до 24 часов.
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