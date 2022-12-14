Дороги по всей стране покрыты снегом и льдом, движение затруднено

❄️Šorīt uz plkst.06.30 sniega un sniegputeņa dēļ visā valstī ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Tallinas šoseja(A1) posmā Tūja-Ainaži.👇https://t.co/gfiPR9pbhI — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 14, 2022

На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi напоминает, что во время снегопада снежный покров и обледенение образуются повторно, поэтому призывает запланировать дополнительное время в пути.

Работы по содержанию дорог осуществляются в приоритетном порядке: сначала ведется работа на главных, затем на региональных и только потом на дорогах местного значения.

После окончания осадков главные автодороги нужно очистить от снега в течение трех часов, в свою очередь, на менее загруженных дорогах на эти работы отводится вплоть до 24 часов.