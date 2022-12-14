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Дороги по всей стране покрыты снегом и льдом, движение затруднено

rus.tvnet.lv
Дороги по всей стране покрыты снегом и льдом, движение затруднено
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Зимняя дорога. Иллюстративное фото
Зимняя дорога. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду утром, 14 декабря, снег и обледенение затрудняют движение по главным и региональным автодорогам по всей Латвии. Особенно сложные условия движения на Таллиннском шоссе (A1) на участке Туя - Айнажи. Заснеженные участки дорог очищают от снега, скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами, сообщает Latvijas valsts ceļi (LVC).

На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi напоминает, что во время снегопада снежный покров и обледенение образуются повторно, поэтому призывает запланировать дополнительное время в пути.

Работы по содержанию дорог осуществляются в приоритетном порядке: сначала ведется работа на главных, затем на региональных и только потом на дорогах местного значения.

После окончания осадков главные автодороги нужно очистить от снега в течение трех часов, в свою очередь, на менее загруженных дорогах на эти работы отводится вплоть до 24 часов.

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