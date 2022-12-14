Мэр Киева Кличко сообщил, что к 7:25 по местному времени в Киевской области и над украинской столицей силы ПВО сбили 10 дронов. Об этом пишет Русская служба BBC.
Кличко: Киев атакован дронами, сработала система ПВО
В свою очередь глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко предупредил, что возможна вторая волна атаки беспилотников.
Telegram-каналы со ссылкой на украинские власти сообщают, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены два административных здания, в селе Вишневое - частный дом. Пострадавших среди жителей нет.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку дронов на Киев и Киевскую область.
"Предварительно, все 13 запущенных дронов сбиты", - заявил он.
Поблагодарив ПВО, Зеленский в своем коротком видеообращении призвал украинцев в случае воздушной тревоги не пренебрегать мерами безопасности.
Тем временем власти опубликовали фото поврежденного административного здания в Киеве - кроме него, как ранее сообщались, пострадали и жилые постройки.
С октября Россия неоднократно наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре ракетами и беспилотниками.
14 декабря в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки российские войска нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов по Украине, три из которых - по гражданской инфраструктуре.
Галерея: Атака дронов на Киев
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