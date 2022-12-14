Кличко: Киев атакован дронами, сработала система ПВО

В свою очередь глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко предупредил, что возможна вторая волна атаки беспилотников.

Telegram-каналы со ссылкой на украинские власти сообщают, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены два административных здания, в селе Вишневое - частный дом. Пострадавших среди жителей нет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку дронов на Киев и Киевскую область.

"Предварительно, все 13 запущенных дронов сбиты", - заявил он.

Поблагодарив ПВО, Зеленский в своем коротком видеообращении призвал украинцев в случае воздушной тревоги не пренебрегать мерами безопасности.

Тем временем власти опубликовали фото поврежденного административного здания в Киеве - кроме него, как ранее сообщались, пострадали и жилые постройки.

С октября Россия неоднократно наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре ракетами и беспилотниками.

14 декабря в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки российские войска нанесли один авиационный и 11 ракетных ударов по Украине, три из которых - по гражданской инфраструктуре.

Галерея: Атака дронов на Киев