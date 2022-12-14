Жители Екабпилсского края, которым самоуправление в свое время предоставляло квартиры, получили неожиданное известие - им грозит выселение, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "Меня выгоняют после 18 лет жизни": Екабпилсский край выселяет жителей из квартир
После административно-территориальной реформы были приняты новые обязательные правила, в которых перечислены те категории жителей, кто имеет право на получение квартиры в качестве пособия.
Многие семьи больше не имеют права на помощь.
Житель Юрис говорит: "Мы вырастили детей, они живут своей жизнью. Мы здесь начали ремонт, но муниципалитет говорит, что мы сами виноваты, что начали ремонтировать чужое имущество. Но как я могу жить бомжом?".
"Меня выгоняют после 18 лет жизни тут! Я рассматривал другие объекты, но у меня нет на них средств. Мы можем жить на улице, в палатке! Посмотрим, что произойдет!" - эмоционально добавляет он.
Представитель самоуправления Екабпилсского края заявляет, что каждая ситуация среди арендаторов и семей различна, но обязательные правила самоуправления не могут быть адаптированы к каждой ситуации. Представитель местного самоуправления призывает отчаявшихся жителей продолжить диалог с самоуправлением, чтобы найти наилучшее возможное индивидуальное решение.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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