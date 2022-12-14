В Риге сменят названия улиц Бранткална, Пикуля, Старая Русас и Келдыша

Улица Детлава Бранткална переименована в улицу Анны Бригадере. Красные линии улиц, которые до сих пор не имели названия, но связаны адресами с улицей Детлава Бранткална, получили название улицы Зенты Маурини.

Аллея Валентина Пикуля и тропа Валентина Пикуля переименованы в аллею Бируты Баумане и тропу Бируты Баумане.

Улица Старая Русас получила название улицы Хуго Целминьша, а улица Келдыша переименована в улицу братьев Каудзите.

Члены фракции "Согласие" и Русского союза Латвии активно выступали против переименования улиц на том основании, что эти вопросы решались без широкого обсуждения, без информирования общественности.

С другой стороны, представители коалиции подчеркнули, что изменение названий улиц является продолжением устранения последствий оккупации в Латвии и Риге.