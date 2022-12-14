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В Риге сменят названия улиц Бранткална, Пикуля, Старая Русас и Келдыша

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге сменят названия улиц Бранткална, Пикуля, Старая Русас и Келдыша
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Улица Келдыша в Плявниеках
Улица Келдыша в Плявниеках Фото: Sintija Zandersone/LETA

Рижская дума сегодня на внеочередном заседании приняла решение изменить названия улиц Бранткална, Старая Русас и Келдыша, а также аллеи и тропы Пикуля.

Улица Детлава Бранткална переименована в улицу Анны Бригадере. Красные линии улиц, которые до сих пор не имели названия, но связаны адресами с улицей Детлава Бранткална, получили название улицы Зенты Маурини.

Аллея Валентина Пикуля и тропа Валентина Пикуля переименованы в аллею Бируты Баумане и тропу Бируты Баумане.

Улица Старая Русас получила название улицы Хуго Целминьша, а улица Келдыша переименована в улицу братьев Каудзите.

Члены фракции "Согласие" и Русского союза Латвии активно выступали против переименования улиц на том основании, что эти вопросы решались без широкого обсуждения, без информирования общественности.

С другой стороны, представители коалиции подчеркнули, что изменение названий улиц является продолжением устранения последствий оккупации в Латвии и Риге.

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