Рижская дума сегодня на внеочередном заседании приняла решение изменить названия улиц Бранткална, Старая Русас и Келдыша, а также аллеи и тропы Пикуля.
В Риге сменят названия улиц Бранткална, Пикуля, Старая Русас и Келдыша
Улица Детлава Бранткална переименована в улицу Анны Бригадере. Красные линии улиц, которые до сих пор не имели названия, но связаны адресами с улицей Детлава Бранткална, получили название улицы Зенты Маурини.
Аллея Валентина Пикуля и тропа Валентина Пикуля переименованы в аллею Бируты Баумане и тропу Бируты Баумане.
Улица Старая Русас получила название улицы Хуго Целминьша, а улица Келдыша переименована в улицу братьев Каудзите.
Члены фракции "Согласие" и Русского союза Латвии активно выступали против переименования улиц на том основании, что эти вопросы решались без широкого обсуждения, без информирования общественности.
С другой стороны, представители коалиции подчеркнули, что изменение названий улиц является продолжением устранения последствий оккупации в Латвии и Риге.
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