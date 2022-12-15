Открытое письмо о перенятии и принятии Закона о гражданском союзе 14-м Сеймом

Принятие регулирования гражданского союза не требует значительных инвестиций со стороны государства, в то время как согласно последнему исследованию KPMG Latvia и ассоциации ЛГБТ и их друзей Mozaīka "Истинная цена нетерпимости", такое неинклюзивное и нетерпимое отношение только в 2020 году обошлось Латвии в сумму от 279 до 657 миллионов евро. В эти подсчеты включены и потери, которые возникли от издержек депрессии до издержек эмиграции. У этих потерь есть влияние как в годовом, так и в долгосрочном разрезе. В упомянутые подсчеты не включены расходы на неполученные инвестиции, что влияет и на репутацию государства. Таким образом, правовая защита всех семей - это вопрос не только о жизни людей и верховенстве закона, но и о развитии государства.

Многие из проживающих в Латвии однополых семей зарегистрировали свои отношения в других странах Евросоюза, но, возвращаясь на свою родину, перед лицом закона они снова чужие люди. Это парадоксально, что, пересекая границу Валки и Валги, меняется статус отношений однополых пар: на одной стороне они семья, а на другой - чужие люди. В паспорте Латвийской Республики написано, что "правительство Латвийской Республики просит всех, от кого это зависит, позволить владельцам этих паспортов свободно перемещаться, а также предоставлять такую помощь и защиту, которые могут потребоваться". Однако все чаще владельцы таких паспортов уезжают из Латвии в те страны, которые их просьбу о помощи и защите услышат, где они нужны, пока дома они по-прежнему остаются и, если не принять Закон о гражданском союзе, будут оставаться чужими друг другу людьми, несмотря на то, что для улучшения этой ситуации не нужно никаких особых усилий со стороны государства.