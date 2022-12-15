Открытое письмо о перенятии и принятии Закона о гражданском союзе 14-м Сеймом

Латвия уже 20 лет является членом Евросоюза. В 21-й статье Хартии основных прав Европейского союза установлено, что запрещена любая дискриминация, в том числе дискриминация по признаку пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, дискриминация, связанная с принадлежностью к национальному меньшинству, дискриминация по имуществу, происхождению, инвалидности, возрасту или сексуальной ориентации. Это, конечно, относится и к Латвии, однако все чаще мы допускаем ситуацию, что ценность многих жителей Латвии и их семей в других странах Европейского союза выше, чем дома. Одной из фундаментальных ценностей Латвии и ЕС является верховенство закона. К сожалению, верховенство закона не существует в стране, которая длительное время открыто и демонстративно избегает выполнения решения суда Сатверсме и защиты своих людей.
Защиту заслужил каждый в Латвии.
Письмо подписали более 1100 человек, среди которых адвокат Лаурис Лиепа, юрист Эвита Гоша, предприниматель Лаурис Либерс, владелец AS Draugiem Group Агрис Таманис, комик Эдгар Балиньш, актриса Мария Линарте, режиссер Уна Розенбаума, философ Илмар Шлапинс, музыкант Ральф Эйландс, член правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич, главный редактор Apollo.lv Кристине Кравале, член правления Riga TechGirls Анна Андерсоне, руководитель Centrs Marta Илута Лаце, политолог Ивета Кажока, переводчик Даце Мейере, режиссер Криста Буране и многие другие.
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