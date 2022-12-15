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Открытое письмо о перенятии и принятии Закона о гражданском союзе 14-м Сеймом

Kaspars Zālītis
Открытое письмо о перенятии и принятии Закона о гражданском союзе 14-м Сеймом
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Пикет "За защиту всех семей Латвии"
Пикет "За защиту всех семей Латвии" Фото: Evija Trifanova/LETA

Всем депутатам 14-го Сейма, президенту ЛР господину Эгилу Левитсу!

13-Сейм принял Закон о гражданском союзе в двух чтениях, но, к сожалению, большинство его депутатов не смогло сделать последний смелый шаг вперед для правовой защиты всех семей. В свою очередь, уже 6 декабря 2022 года на заседании юридической комиссии 14-го Сейма не было принято решение перенять уже начатое продвижение Закона о гражданском союзе. 8 декабря 2022 года Сейм отклонил возможность продолжать дискуссию о правовой защите всех семей.

Уважаемые депутаты, в четверг, 15 декабря, у вас у всех будет возможность проголосовать за принятие Закона о гражданском союзе. Мы, ниже подписавшиеся, призываем вас голосовать ЗА принятие закона и продолжать работу над его реализацией.

Закон о гражданском союзе - первый шаг к правовой защите всех семей. В нем будут определены гражданские союзы, а также установлен процесс их регистрации, что является значимым шагом, но важно признать, что для вступления закона в силу необходимы изменения в некоторых других законодательных актах. Механизм всеобщей защиты должен быть легко понятным, а не разбросанным по отдельности во множестве нормативных актов.

В 2020 и 2021 годах суд Сатверсме принял важные решения, в которых сослался на 110-й пункт Сатверсме и указал, что уже в первое предложение этого пункта включены две обязанности законодателя: 1) обеспечить юридическую защиту семей; 2) обеспечить социальную и экономическую защиту и поддержку семей.

В настоящее время отсутствует правовая, социальная и экономическая защита семей, не основанных на браке, особенно семей, образованных однополыми парами. Латвия - одна из нескольких стран Евросоюза (Польша, Литва, Словакия, Румыния и Болгария), где такое регулирование не введено - в частности, перед лицом закона упомянутые семьи по-прежнему не существуют и игнорируются.

Наша Конституция устанавливает: "Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека реализуются без какой-либо дискриминации". Однако многих из проживающих в Латвии людей государство не слышит и не охраняет. Более того, многие депутаты Сейма предпочитают их не защищать, хотя и хорошо осознают существование однополых пар и в их руках очень простые законодательные инструменты, чтобы принять эти семьи, а не отталкивать их от Латвии. Конституция также устанавливает, что "Латвия как демократическое, правовое, социально ответственное и национальное государство основывается на уважении и свободе человека, признает и защищает основные ценности человека и уважает национальные меньшинства". И суд Сатверсме указывает, что с принципом уважения человека нельзя соединить факт, что ценность уважения к одному человеку может быть меньше, чем ценность уважения к другому человеку.

На данный момент через суд признаны уже 28 однополых семей и их число все растет. Однако за такое признание каждая пара должна бороться индивидуально, более того, не только за признание, но и за каждое из исходящих из этого прав. В каждом из этих случаев пара должна проходить унижающий человека путь, доказывая перед судом, что они - семья. Доказывать, что они живут вместе уже 30 лет, воспитали одного или более детей, или даже являются многодетной семьей, но самое главное - свои отношения они основывают на уважении и заботе. Не продвигая Закон о гражданском союзе, вы продолжите возлагать всю ответственность на судебную систему, что, в свою очередь, значительно влияет на скорость рассмотрения других дел, а также на госбюджет.

Принятие регулирования гражданского союза не требует значительных инвестиций со стороны государства, в то время как согласно последнему исследованию KPMG Latvia и ассоциации ЛГБТ и их друзей Mozaīka "Истинная цена нетерпимости", такое неинклюзивное и нетерпимое отношение только в 2020 году обошлось Латвии в сумму от 279 до 657 миллионов евро. В эти подсчеты включены и потери, которые возникли от издержек депрессии до издержек эмиграции. У этих потерь есть влияние как в годовом, так и в долгосрочном разрезе. В упомянутые подсчеты не включены расходы на неполученные инвестиции, что влияет и на репутацию государства. Таким образом, правовая защита всех семей - это вопрос не только о жизни людей и верховенстве закона, но и о развитии государства.

Многие из проживающих в Латвии однополых семей зарегистрировали свои отношения в других странах Евросоюза, но, возвращаясь на свою родину, перед лицом закона они снова чужие люди. Это парадоксально, что, пересекая границу Валки и Валги, меняется статус отношений однополых пар: на одной стороне они семья, а на другой - чужие люди. В паспорте Латвийской Республики написано, что "правительство Латвийской Республики просит всех, от кого это зависит, позволить владельцам этих паспортов свободно перемещаться, а также предоставлять такую помощь и защиту, которые могут потребоваться". Однако все чаще владельцы таких паспортов уезжают из Латвии в те страны, которые их просьбу о помощи и защите услышат, где они нужны, пока дома они по-прежнему остаются и, если не принять Закон о гражданском союзе, будут оставаться чужими друг другу людьми, несмотря на то, что для улучшения этой ситуации не нужно никаких особых усилий со стороны государства.

Латвия уже 20 лет является членом Евросоюза. В 21-й статье Хартии основных прав Европейского союза установлено, что запрещена любая дискриминация, в том числе дискриминация по признаку пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, дискриминация, связанная с принадлежностью к национальному меньшинству, дискриминация по имуществу, происхождению, инвалидности, возрасту или сексуальной ориентации. Это, конечно, относится и к Латвии, однако все чаще мы допускаем ситуацию, что ценность многих жителей Латвии и их семей в других странах Европейского союза выше, чем дома. Одной из фундаментальных ценностей Латвии и ЕС является верховенство закона. К сожалению, верховенство закона не существует в стране, которая длительное время открыто и демонстративно избегает выполнения решения суда Сатверсме и защиты своих людей.

Защиту заслужил каждый в Латвии.

Письмо подписали более 1100 человек, среди которых адвокат Лаурис Лиепа, юрист Эвита Гоша, предприниматель Лаурис Либерс, владелец AS Draugiem Group Агрис Таманис, комик Эдгар Балиньш, актриса Мария Линарте, режиссер Уна Розенбаума, философ Илмар Шлапинс, музыкант Ральф Эйландс, член правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич, главный редактор Apollo.lv Кристине Кравале, член правления Riga TechGirls Анна Андерсоне, руководитель Centrs Marta Илута Лаце, политолог Ивета Кажока, переводчик Даце Мейере, режиссер Криста Буране и многие другие.

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