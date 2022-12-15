Жан-Клод Ван Дамм встретился с военными ВСУ

Жан-Клод Ван Дамм в окружении военных прокричал "Слава Украине", на что в ответ услышал "Героям слава!". Роликом с актером поделился активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Ван Дамм уже не первый раз приезжает в Украину. До этого он приезжал в 2020 году, когда снимался в комедийном боевике "Последний наемник".

Ранее 62-летний Жан-Клод Ван Дамм посетил частную клинику в Ужгороде. Врачи в комментарии журналистам заявили, что актер запретил им разглашать какие-либо подробности своего визита