Министр финансов: бюджет на 2023 год в лучшем случае примем в начале марта

"Оптимальный график предусматривает, что 9 марта мы могли бы закончить работу над бюджетом и Сейм мог бы проголосовать", - сказал Ашераденс, добавив, что это невозможно сделать раньше, потому что принятие бюджета требует определенных процедур.

В том числе Ашераденс отметил, что на следующей неделе правительство планирует начать обсуждение макроэкономических параметров, которые будут определять размер фискального пространства, а также приоритеты бюджета следующего года.

"Технический бюджет должен обеспечивать нормальное функционирование государства", - сказал министр, добавив, что госбюджет в Латвии принимается на три года.