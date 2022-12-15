Бюджет на следующий год может быть принят в начале марта, сказал в четверг в интервью программе TV3 "900 секунд" министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Министр финансов: бюджет на 2023 год в лучшем случае примем в начале марта
Министр финансов: бюджет на 2023 год в лучшем случае примем в начале марта
"Оптимальный график предусматривает, что 9 марта мы могли бы закончить работу над бюджетом и Сейм мог бы проголосовать", - сказал Ашераденс, добавив, что это невозможно сделать раньше, потому что принятие бюджета требует определенных процедур.
В том числе Ашераденс отметил, что на следующей неделе правительство планирует начать обсуждение макроэкономических параметров, которые будут определять размер фискального пространства, а также приоритеты бюджета следующего года.
"Технический бюджет должен обеспечивать нормальное функционирование государства", - сказал министр, добавив, что госбюджет в Латвии принимается на три года.
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