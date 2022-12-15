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Какое порно было самым популярным в Латвии в этом году?

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Какое порно было самым популярным в Латвии в этом году?
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Little Moon/Shutterstock

Pornhub выпустил ежегодный обзор прошедшего года. Каким был 2022 год для мировых зрителей порно? Какое место занимает Латвия в мировых чартах по просмотрам порно - и есть ли она там вообще?

Топ-20 стран-пользователей порно

Топ-20 стран
Топ-20 стран Фото: Pornhub.com/Publicitātes foto

Как видно по карте, самые верные пользователи Pornhub живут в США - эта страна сохраняет за собой первое место в рейтинге зрителей порно. Далее следует Великобритания. Третье место достается Франции, которая в этом году опередила Японию. Мексика обогнала Италию, а Германия обогнала Канаду.

В этом году также впервые за историю Pornhub в топ-20 вошел Египет. Кроме того, в топ вернулась Бельгия, которая в последний раз в нем была замечена в 2017 году. 

Латвии в списке нет. Однако мониторинг страны проводится.

Какое порно самое популярное в Латвии?

"Порножелания" мира этого года в одной карте: лесбиянки, темнокожие, зрелые дамы, анальный секс, русские, индийцы, транссексуалы, японцы и реалити-порно.
"Порножелания" мира этого года в одной карте: лесбиянки, темнокожие, зрелые дамы, анальный секс, русские, индийцы, транссексуалы, японцы и реалити-порно. Фото: Pornhub.com/Publicitātes foto

Если приглядеться, то видно, что Латвия находится среди тех стран, где больше всего ищут и смотрят лесбийское порно. 

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