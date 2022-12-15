Взрыв и пожар на НПЗ в Ангарске: сейсмологи зафиксировали землетрясение

По информациям сейсмологов, взрыв ощущался в том числе в Иркутске (более 40 км от Ангарска по прямой).

В результате происшествия погибли двое сотрудников НПЗ, еще пять человек пострадали - одному потребовалась госпитализация, четверых отправили на амбулаторное лечение.

В МЧС предварительной причиной происшествия называют загазованность систем технологической установки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

"Подумала, что началась война"

Местные жители утверждают, что почувствовали взрывную волну за несколько километров от эпицентра, а сам взрыв видели и слышали даже в Иркутске.

Как рассказала изданию "Люди Байкала" жительница поселка Мегет, расположенного в 15 километрах от Ангарска, ее дом затрясло от взрыва, а у многих соседей открылись двери и форточки.

"Я встала, чтобы открыть собаке дверь, и услышала сильный гул. Потом удар об стену. Я подумала, что началась война. Показалось, что сейчас вылетят стекла. Мы живем в частном доме. Через дом как будто волна прошла, его трясло", - сказала женщина.

⚡Более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники тушат пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании pic.twitter.com/lKC7xGxTPk — Газета.Ru (@GazetaRu) December 15, 2022