Видео ⟩ Водитель шокирован техосмотром в CSDD - час пришлось ждать на холоде

В сказанном Мартиньшем убедилась и программа Bez Tabu. Приехав на пункт технического осмотра CSDD в Риге, журналисты увидели, что под снегом в очереди ждут около 20 человек. В основном они согласны с тем, что с удовольствием ждали бы окончания технического осмотра внутри помещений. Если все же следить за процессом на станции технического осмотра, инспекторы не разрешают, вместо этого некоторые водители обрадовались бы возможности задержаться под навесом или в предназначенном для клиентов кафе.

"В это время я не жаловался бы на теплое помещение, а если это из-за соображений безопасности и лучше постоять на улице, то я с удовольствием посмотрю за осмотром, самому интересно устройство автомобиля, посмотреть, как там все происходит", - считает опытный водитель Кристерс.

Встреченные водители в очередь встали по-разному - кто-то подал заявку на домашней странице CSDD, кто-то взял номер в центре обслуживания клиентов. Как добраться до инспекторов быстрее - у каждого свой опыт.

В CSDD призывают автоводителей записываться в очереди на оплату счетов и технический осмотр в электронном формате, таким образом уменьшая время ожидания аж на две трети. Представитель дирекции признает, что в последние месяцы был замечен большой прилив клиентов.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс рассказывает, что обобщенная в дирекции информация свидетельствует о том, что причину можно найти в желании добросовестных водителей планировать свои расходы. Понимая, что технический осмотр должен производиться в зимние месяцы, когда различные цены и расход больше всего, автоводители решают это делать уже осенью, создавая более длинную очередь для других водителей.

Чтобы защитить клиентов и работников станции технического осмотра от распространения инфекционных заболеваний и позаботиться о безопасности водителей во время проверки автомашин, клиентов действительно призывают подождать за дверью. В целях удобства размещено также укрытие в конце станции. Если все-таки погодные условия не балуют и действительно плохо, клиенты могут попросить разрешения у инспекторов задержаться на станции технического осмотра в предусмотренном для автоводителей месте. Представитель дирекции призывает водителей отправляться на технический осмотр в утренние часы и в выходные дни, когда очереди самые короткие.

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