Окончательное решение: Сейм не продолжит работу над законом о партнерских отношениях

Этот законопроект относился бы и к однополым парам.

Предыдущей, 13-й Сейм не смог принять закон о партнерских отношениях, после чего движение Dzīvesbiedri в четверг, 27 октября, в Сейм подало на платформу Mana Balss инициативу "За правовую защиту всех семей", которую подписали более 23 000 жителей Латвии.

Еще до этого Конституционный суд своим решением поставило латвийскому законодателю задачу - обеспечить юридическую, экономическую и социальную защиту всех семей, в том числе проживающих за пределами брака пар.

Обеспечивая исполнение решения Министерством юстиции был разработан закон о партнерских отношениях, которым было бы создано правовое регулирование, предусматривающее для каждого лица возможность заключить гражданский союз с другим лицом, с которым они вместе создают совместное домохозяйство.

Но закон так и не был принят в 13-м Сейме, остановившись на третьем чтении, в результате однополые семьи были вынуждены просить о констатации факта семьи в судебном порядке, из которых уже несколько уже признаны.