В четверг, 15 декабря, депутаты решили не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о гражданском союзе, который предусматривает введение нового способа юридической регистрации совместного проживания двух совершеннолетних лиц.
Окончательное решение: Сейм не продолжит работу над законом о партнерских отношениях
Этот законопроект относился бы и к однополым парам.
Предыдущей, 13-й Сейм не смог принять закон о партнерских отношениях, после чего движение Dzīvesbiedri в четверг, 27 октября, в Сейм подало на платформу Mana Balss инициативу "За правовую защиту всех семей", которую подписали более 23 000 жителей Латвии.
Еще до этого Конституционный суд своим решением поставило латвийскому законодателю задачу - обеспечить юридическую, экономическую и социальную защиту всех семей, в том числе проживающих за пределами брака пар.
Обеспечивая исполнение решения Министерством юстиции был разработан закон о партнерских отношениях, которым было бы создано правовое регулирование, предусматривающее для каждого лица возможность заключить гражданский союз с другим лицом, с которым они вместе создают совместное домохозяйство.
Но закон так и не был принят в 13-м Сейме, остановившись на третьем чтении, в результате однополые семьи были вынуждены просить о констатации факта семьи в судебном порядке, из которых уже несколько уже признаны.
Руководитель Dzīvesbiedri Каспар Залитис ранее отметил, что 13-й Сейм полностью игнорировал и не выполнял два решения Конституционного суда о защите всех семей.
Не в состоянии принять регулирование для защиты проживающих вне брака семей, законодатель доказал, что не уважает или до конца не понимает основной закон Латвийского государства - Конституцию, считает представители организации.
Цель инициативы "О правовой защите всех семей - призвать законодателя принять закон о партнерских отношениях - правовое регулирование для юридического признания и социальной защиты проживающих вне брака пар.
Законодательная инициатива предусматривала возможность заключить договор о партнерских отношениях в порядке нотариального акта, регулирующего личные и имущественные отношения партнеров, а также определенные случаи, в которых существует фактический партнерский союз, защищающий права этих лиц на семейную жизнь.
Также предлагается обеспечить пары партнеров возможностью зарегистрировать свои отношения в льготном порядке, предусматривая регистрацию отношений у присяжного нотариуса, в том числе с использованием возможностей удаленных нотариусов - digiNotārs.
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