Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Над Зиепниеккалнсом необычно низко летал самолет. Мы выяснили, что случилось

rus.tvnet.lv
Над Зиепниеккалнсом необычно низко летал самолет. Мы выяснили, что случилось
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Маршрут самолета Airbus A320-214 над Зиепниеккалнсом, 15.12.2022
Маршрут самолета Airbus A320-214 над Зиепниеккалнсом, 15.12.2022 Фото: TVNET

Днем в четверг, 15 декабря, ​​очевидцы сообщили о необычно низко летящем самолете в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс.

По словам очевидцев, самолет совершил несколько кругов над жилым районом.

Информация на сайте FlightRadar подтверждает, что самолет Airbus A320-214 совершил несколько таких полетов.

Как сообщили TVNET в Агентстве гражданской авиации, это были тренировочные полеты, и причин для беспокойства у жителей нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх