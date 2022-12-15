Над Зиепниеккалнсом необычно низко летал самолет. Мы выяснили, что случилось

По словам очевидцев, самолет совершил несколько кругов над жилым районом.

Информация на сайте FlightRadar подтверждает, что самолет Airbus A320-214 совершил несколько таких полетов.

Как сообщили TVNET в Агентстве гражданской авиации, это были тренировочные полеты, и причин для беспокойства у жителей нет.