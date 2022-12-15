Днем в четверг, 15 декабря, очевидцы сообщили о необычно низко летящем самолете в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс.
Над Зиепниеккалнсом необычно низко летал самолет. Мы выяснили, что случилось
Над Зиепниеккалнсом необычно низко летал самолет. Мы выяснили, что случилось
По словам очевидцев, самолет совершил несколько кругов над жилым районом.
Информация на сайте FlightRadar подтверждает, что самолет Airbus A320-214 совершил несколько таких полетов.
Как сообщили TVNET в Агентстве гражданской авиации, это были тренировочные полеты, и причин для беспокойства у жителей нет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова