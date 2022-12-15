Гражданина Латвии судят в Беларуси за оскорбление Лукашенко

44-летний гражданин Латвии был временно зарегистрирован в Минской области. Его обвиняют в оскорблении Лукашенко, разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.

Михайлова задержали 1 марта 2022 года. До суда он находился в СИЗО № 1 в Минске.

Известно, что в октябре Дмитрий Михайлов был включен в "Список лиц, причастных к террористической деятельности".

"В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Проверили его телефон и властям не понравились сообщения, осуждающие режим [белорусского диктатора Александра] Лукашенко. Его поместили под стражу, - сообщила представитель латвийского МИДа Занда Калниня-Лукашевица. - Когда сотрудники консульства прибыли на встречу с задержанным, его уже не застали, поскольку на месяц он был помещен в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз".

Судебный процесс над Дмитрием Михайловым начался в среду, 14 декабря.