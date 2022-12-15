В Минском городском суде в четверг, 15 декабря продолжается рассмотрение уголовного дела гражданина Латвии Дмитрия Михайлова, обвиняемого по ряду протестных статей, передает белорусский портал reform.by.
Гражданина Латвии судят в Беларуси за оскорбление Лукашенко
44-летний гражданин Латвии был временно зарегистрирован в Минской области. Его обвиняют в оскорблении Лукашенко, разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.
Михайлова задержали 1 марта 2022 года. До суда он находился в СИЗО № 1 в Минске.
Известно, что в октябре Дмитрий Михайлов был включен в "Список лиц, причастных к террористической деятельности".
"В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Проверили его телефон и властям не понравились сообщения, осуждающие режим [белорусского диктатора Александра] Лукашенко. Его поместили под стражу, - сообщила представитель латвийского МИДа Занда Калниня-Лукашевица. - Когда сотрудники консульства прибыли на встречу с задержанным, его уже не застали, поскольку на месяц он был помещен в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз".
Судебный процесс над Дмитрием Михайловым начался в среду, 14 декабря.
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