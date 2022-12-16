В Зиепниеккалнсе сгорела машина студента из Камеруна. Он подозревает поджог

"Я не знаю, что произошло. Я вышел на улицу и увидел пожарных и полицию. Все пытались потушить огонь. Это единственное, что я в данный момент могу сказать. Я раньше за машину не тревожился, так как невозможно, чтобы она просто так загорелась", - рассказал молодой человек.

Единственное, что осталось от машины - это металлические детали кузова. Автомобиль был куплен два месяца назад в Литве, он был в хорошем техническом состоянии.

Студент не допускает вероятность того, что пожар возник в результате короткого замыкания, по его мнению, произошедшее - хулиганство, основанное на расизме.

"Я не могу сказать, что кто-то это сделал намеренно, так как у меня ни с кем не было проблем. Но я здесь живу, и я единственный чернокожий. У меня нет ни одного друга, ни одного белого человека", - сказал пострадавший.

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