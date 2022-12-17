Джейн Фонда победила рак: "Лучший подарок на день рождения"

Известно, что осенью Джейн Фонда начала курс химиотерапии. Теперь же она поделилась прекрасной новостью - у нее ремиссия.

"Лучший подарок на день рождения! На прошлой неделе мой онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии и я могу прекратить химиотерапию. Я чувствую себя такой счастливой. Я благодарю всех вас, кто молился и посылал мне добрые пожелания. Я уверена, что это сыграло свою роль", - написала актриса в соцсетях.

84-летняя звезда призналась, что первые 4 химиотерапии были для нее довольно легкими, но последний сеанс длился 2 недели, из-за чего ей было очень трудно.

Джейн Фонда - американская актриса, общественная активистка и писательница. Является лауреатом двух премий "Оскар" (1972, 1979), пяти премий "Золотой глобус" (1962, 1972, 1978, 1979, 2021), двух премий BAFTA (1979, 1980) и премии "Эмми" (1984).