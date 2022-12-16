Ивана Урганта сняли с ведения крупной вечеринки за сутки до мероприятия

По информации СМИ, часть задействованных в организации узнали об этом лишь за пару часов. Место Ивана Урганта заняли Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

Некоторое время назад пресса писала, что Иван Ургант был отстранен от ведения премии "Золотой граммофон", где он появлялся на протяжении многих лет. Артист с иронией отреагировал на "отмену".

"Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент", - цитируют его журналисты.

Ургант отметил, что это станет прекрасным сюрпризом для всех зрителей, ведущих, для него самого и его семьи.

Напомним, с начала войны в Украине шоу "Вечерний Ургант" перестали показывать на телевидении. Следовательно, Иван Ургант лишился работы.

Ранее в прессе писали, что Ургант продолжает жить в Москве, иногда ведет корпоративы, но на экранах он больше не появляется. Его отец Андрей Ургант сказал по этому поводу: "У меня двое детей: Иван и Мария. Иван - актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек".

Он подтвердил, что сын пропал с телеэкранов временно. Совсем скоро он должен вновь приступить к съемкам. К слову, эту информацию подтверждает и Алла Михеева. По ее словам, съемочный павильон "Вечернего Урганта" не разобран, а сам Иван часто появляется в телецентре "Останкино". Более того, команда проекта продолжает получать зарплату.

Иван Ургант Фото: Кадр из видео