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Ивана Урганта сняли с ведения крупной вечеринки за сутки до мероприятия

rus.tvnet.lv
Ивана Урганта сняли с ведения крупной вечеринки за сутки до мероприятия
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В Москве прошла новогодняя вечеринка "Дзена", где главной звездой должен был стать Иван Ургант. Но организаторы срочно заменили ведущего буквально за сутки до начала мероприятия, пишет StarHit.ru.

По информации СМИ, часть задействованных в организации узнали об этом лишь за пару часов. Место Ивана Урганта заняли Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. 

Некоторое время назад пресса писала, что Иван Ургант был отстранен от ведения премии "Золотой граммофон", где он появлялся на протяжении многих лет. Артист с иронией отреагировал на "отмену".

"Еще одна загадка для этого года, не многовато ли? Я уже начинаю думать, не сглазил ли меня кто. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент", - цитируют его журналисты. 

Ургант отметил, что это станет прекрасным сюрпризом для всех зрителей, ведущих, для него самого и его семьи.

Напомним, с начала войны в Украине шоу "Вечерний Ургант" перестали показывать на телевидении. Следовательно, Иван Ургант лишился работы.

Ранее в прессе писали, что Ургант продолжает жить в Москве, иногда ведет корпоративы, но на экранах он больше не появляется. Его отец Андрей Ургант сказал по этому поводу: "У меня двое детей: Иван и Мария. Иван - актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек".

Он подтвердил, что сын пропал с телеэкранов временно. Совсем скоро он должен вновь приступить к съемкам. К слову, эту информацию подтверждает и Алла Михеева. По ее словам, съемочный павильон "Вечернего Урганта" не разобран, а сам Иван часто появляется в телецентре "Останкино". Более того, команда проекта продолжает получать зарплату.

Иван Ургант
Иван Ургант Фото: Кадр из видео

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