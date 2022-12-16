Движение трамваев 2-го маршрута возобновлено по основному маршруту, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Движение трамваев 2-го маршрута восстановлено
Движение трамваев 2-го маршрута восстановлено
Напомним, утром в пятницу, 16 декабря, в Риге остановилось движение трамваев 2-го маршрута у Агенскалнского рынка.
Как выяснило агентство LETA, движение трамваев нарушил автомобиль, который припарковали слишком близко к рельсам, в связи с чем трамвай не может проехать мимо него.
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