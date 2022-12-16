Rīgas satiksme планирует внести изменения в маршрут 49-го автобуса

Кроме того, предложено, что автобус 49-го маршрута в направлении Кенгарагса будет курсировать до улицы Вишкю. По мнению Rīgas satiksme, упомянутые изменения повысят безопасность маршрута, а также снизят дублирование маршрутов.

Упомянутые предложения поданы в комиссию Рижской думы по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок.

В результате продления маршрута 49-го автобуса в направлении Саркандаугавы до новой остановки будет улучшена доступность маршрута для жителей домов в районе перекрестка улиц Твайка и Слиежу.

Кроме того, на Саркандаугаве хотят изменить название автобусной остановки "Man Tess" на "Aldaris", таким образом, названия ближайших остановок в обоих направлениях движения будут одинаковыми и будут давать единое представление о расположении остановок.

Изменения предложены и в направлении маршрута 49-го автобуса в Кенгаргс - планируется организовать движение до улицы Вишкю.

Упомянутые изменения позволят улучшить общую безопасность движения и безопасность пассажиров автобусов 49-го маршрута, так как сейчас, выезжая с конечной остановки на Румбуле, автобусы должны пересекать все четыре полосы улицы Маскавас, что является маневром повышенной опасности и часто приводит к возникновению аварийных ситуаций. Кроме того, на маршруте регулярно возникают задержки, так как возможности выехать приходится ждать по несколько минут.

На участке от перекрестка улиц Дзелзавас и Стирну до Румбулы маршрут 49-го автобуса дублируется с 15-м и 31-м маршрутами, соответственно, у пассажиров, которые перемещаются на 49-м автобусе от Румбулы до перекрестка улиц Дзелзавас и Стирну, по-прежнему сохранится возможность достичь пункта назначения без пересадки.

В свою очередь, пассажиры автобуса 49-го маршрута, пункт назначения которых - улица Маскавас, на участок после перекрестка с улицей Вишкю смогут добраться с одной пересадкой без дополнительных расходов, так как со 2 января будущего года будут внесены изменения в спектр билетов.