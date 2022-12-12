Rīgas satiksme меняет цены на билеты. На Новый год транспорт в Риге будет бесплатным

Сегодня и 1 января общественный транспорт в Риге будет бесплатным, а на нескольких маршрутах будут организованы дополнительные рейсы, сообщили агентству LETA на предприятии Rīgas satiksme.

Сегодня и 1 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

В праздничные дни билеты, в том числе кодовые, регистрировать не нужно.

Для того чтобы пассажирам было проще добраться до мест проведения массовых мероприятий и обратно, примерно до 2 часов ночи введены дополнительные рейсы на трамвайных маршрутах номер 1, 5 и 7, троллейбусных маршрутах 4, 9, 15, 17 и 18, автобусных маршрутах 3 и 9, объединенных автобусных маршрутах 12, 23, 26, 24, 25, 37, 51 и 53.

31 декабря и 1 января можно бесплатно пользоваться обслуживаемыми Rīgas satiksme парковками по обочинам улиц. Подземная парковка на улице Кр. Валдемара, 5а будет платной.