Министерство иностранных дел Германии опубликовало скриншоты нескольких заблокированных "Твиттер"-аккаунтов немецких журналистов, заявив о недопустимости подобных действий со стороны нового руководства компании.
Twitter заблокировал аккаунты журналистов, освещавших деятельность Илона Маска
"Свободу слова нельзя включать или выключать, когда вздумается, по одной прихоти, - раздраженно напоминает министерский твит. - Эти журналисты больше не могут ни стать нашими подписчиками, ни раскритиковать что бы то ни было, ни даже просто прокомментировать. И нам, @Twitter, это очень сильно не нравится".
В четверг были заблокированы аккаунты сразу нескольких сотрудников мировых медиаизданий - в том числе Washington Post, New York Times, Mashable и Си-эн-эн.
Как объяснил чуть позже представитель Twitter, связано это с новым правилом сервиса, согласно которому блокировке подлежат аккаунты, где распространяется информация о местонахождении людей в реальном времени.
В свете новых правил модерации контента, самовольно введенных Маском, немецкое дипломатическое ведомство уже заявило, что серьезно пересмотрит свое отношение к этой платформе.
Reporters covering Elon Musk being nuked:— Jon Levine (@LevineJonathan) December 16, 2022
Donie O’Sullivan, @CNN
Drew Harwell, @washingtonpost
Ryan Mac, @nytimes
Aaron Rupar, independent pic.twitter.com/1x9oJijobA
Началось все с того, что Маск пообещал подать в суд на владельца аккаунта @ElonJet, который отслеживал местоположение миллиардера, публикуя твит с информацией о каждом взлете и приземлении его частного самолета, найденную в открытых источниках.
Безнесмен заявил, что такие действия подвергают опасности его семью и пообещал блокировать любые учетные записи, если они раскрывают местонахождение людей в реальном времени.
"Они публиковали мое точное местоположение в реальном времени - готовые координаты для убийц, что очевидно является нарушением условий пользования сервисом", - написал Маск после того, как были заблокированы аккаунты журналистов.
Представитель The New York Times назвал блокировку "сомнительной и досадной" и сказал, что ни газета, ни репортер Райан Мак, чей аккаунт был заблокирован, не получили никаких объяснений этому поводу.
Как отметил журналист Си-эн-эн Дони О'Салливан, чей аккаунт был в числе заблокированных, этот шаг опасен своим "потенциальным сдерживающим воздействием", которое он способен оказать на других журналистов, освещающих деятельность Маска и его компаний.
В самой телекомпании заявили, что "импульсивная и необоснованная блокировка аккаунтов ряда репортеров вызывает беспокойство, но не удивляет". В Си-эн-эн также призвали всех пользователей платформы озаботиться ее "растущим хаосом и нестабильностью".
Ряд журналистов уже заявили, что не будут пользоваться "Твиттером" до тех пор, пока не будут разблокированы аккаунты их коллег.
Until @donie, @mattbinder, @drewharwell, @rmac18, @atrupar and the others are reinstated, I will not be using this platform for any other reason than to continue to protest @elonmusk’s censorship.— Jim Roberts (@nycjim) December 16, 2022
"Это безумие. Правые пропагандисты получают полную свободу действий на этой платформе, а честно работающих журналистов душат", - написал автор Mashable и NYT Джим Робертс, у которого более 200 тысяч подписчиков.
Как отметил эксперт агентства Блумберг, происходящее можно назвать "черной пьесой о менеджменте", вновь показавшей опасность сосредоточения медиавласти "в руках магнатов бигтеха".
Илон Маск получил контроль над Twitter в октябре в результате сделки стоимостью 44 млрд долларов и сразу же приступил к серии радикальных реформ в компании.