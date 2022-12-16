Twitter заблокировал аккаунты журналистов, освещавших деятельность Илона Маска

Безнесмен заявил, что такие действия подвергают опасности его семью и пообещал блокировать любые учетные записи, если они раскрывают местонахождение людей в реальном времени.

"Они публиковали мое точное местоположение в реальном времени - готовые координаты для убийц, что очевидно является нарушением условий пользования сервисом", - написал Маск после того, как были заблокированы аккаунты журналистов.

Представитель The New York Times назвал блокировку "сомнительной и досадной" и сказал, что ни газета, ни репортер Райан Мак, чей аккаунт был заблокирован, не получили никаких объяснений этому поводу.

Как отметил журналист Си-эн-эн Дони О'Салливан, чей аккаунт был в числе заблокированных, этот шаг опасен своим "потенциальным сдерживающим воздействием", которое он способен оказать на других журналистов, освещающих деятельность Маска и его компаний.

В самой телекомпании заявили, что "импульсивная и необоснованная блокировка аккаунтов ряда репортеров вызывает беспокойство, но не удивляет". В Си-эн-эн также призвали всех пользователей платформы озаботиться ее "растущим хаосом и нестабильностью".

Ряд журналистов уже заявили, что не будут пользоваться "Твиттером" до тех пор, пока не будут разблокированы аккаунты их коллег.

Until @donie, @mattbinder, @drewharwell, @rmac18, @atrupar and the others are reinstated, I will not be using this platform for any other reason than to continue to protest @elonmusk’s censorship. — Jim Roberts (@nycjim) December 16, 2022

"Это безумие. Правые пропагандисты получают полную свободу действий на этой платформе, а честно работающих журналистов душат", - написал автор Mashable и NYT Джим Робертс, у которого более 200 тысяч подписчиков.

Как отметил эксперт агентства Блумберг, происходящее можно назвать "черной пьесой о менеджменте", вновь показавшей опасность сосредоточения медиавласти "в руках магнатов бигтеха".