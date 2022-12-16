Правительство на чрезвычайном заседании обсудит бюджет следующего года

Внеочередное заседание назначено в четверг, 22 декабря, в 11:00.

В Министерстве финансов агентству LETA сообщили, что во вторник, 20 декабря, график подготовки госбюджета на 2023 год будет рассмотрен и утвержден на заседании Кабмина.

В четверг правительство рассмотрит информационное сообщение Минфина об обновленных прогнозах макроэкономических показателей, доходах и балансе бюджета.

Затем правительство заслушает независимые учреждения и начнет обсуждение приоритетных мер, которые должны быть включены в законопроект о государственном бюджете.

Также планируется, что правительство рассмотрит представленные министерствами и другими центральными государственными учреждениями приоритетные меры на 2023 год на 2,3 миллиарда евро, в том числе независимыми учреждениями на 36,8 миллиона евро.

Ранее министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что приоритетами в бюджете следующего года будут национальная безопасность, экономическая трансформация, энергетическая безопасность, образование, защита граждан и компаний в условиях энергетического кризиса.