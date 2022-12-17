В Риге открыта самая большая в Латвии тропа рождественских огней

"В этом году мы приглашаем всех рижан и гостей города насладиться Рождеством как в детстве. Сердечное праздничное настроение года в столице создают не только сверкающие праздничные украшения и иллюстрации художницы Анны Вайваре, но и праздничные мероприятия. С сегодняшнего дня все это дополнит самая грандиозная в Латвии тропа рождественских огней", - сказал мэр Риги Мартиньш Стакис.

Главный объект тропы рождественских огней - 11-метровая Луна.

"Это самая большая световая тропа в Латвии, на которой расположено так много световых элементов и объектов - более 600 светодиодных световых украшений и гирлянд, которые были специально заказаны и размещены на ветвях деревьев на тропе. Благодаря специально разработанным полированным стеклам каждый из более чем 45 000 диодов потребляет меньше энергии, чем классическая цепочка светодиодных ламп", - сказал Кристап Штобис, представитель First Service, которая занималась созданием тропы.

Рождественская тропа в Риге Фото: Foto: Rīgas dome