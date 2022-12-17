В пятницу, 16 декабря, в Риге открылась самая большая в Латвии тропа рождественских огней. На территории от сквера около Национальной оперы до Бастионной горки и парка Кронвалда расположено почти 700 световых декораций и объектов, которые будут сиять каждый день до 16 января, включаясь одновременно с городскими уличными фонарями.
В Риге открыта самая большая в Латвии тропа рождественских огней
"В этом году мы приглашаем всех рижан и гостей города насладиться Рождеством как в детстве. Сердечное праздничное настроение года в столице создают не только сверкающие праздничные украшения и иллюстрации художницы Анны Вайваре, но и праздничные мероприятия. С сегодняшнего дня все это дополнит самая грандиозная в Латвии тропа рождественских огней", - сказал мэр Риги Мартиньш Стакис.
Главный объект тропы рождественских огней - 11-метровая Луна.
"Это самая большая световая тропа в Латвии, на которой расположено так много световых элементов и объектов - более 600 светодиодных световых украшений и гирлянд, которые были специально заказаны и размещены на ветвях деревьев на тропе. Благодаря специально разработанным полированным стеклам каждый из более чем 45 000 диодов потребляет меньше энергии, чем классическая цепочка светодиодных ламп", - сказал Кристап Штобис, представитель First Service, которая занималась созданием тропы.
Общая площадь тропы составляет 24 гектара. Она разделена на три части: в сквере у Оперы проходит тропа звездного света, на Бастионной горке посетители могут прогуляться по тропе Северной Девичьей горы, а в парке Кронвалда - по тропе, посвященной латышской народной сказке Vecīša cimdiņš.
Сотни звезд украшают деревья от улицы Кр. Барона до площади Бривибас. Перед зданием Латвийской Национальной оперы и балета установлена трехметровая интерактивная звезда. Рядом находится главный объект тропы - 11-метровая Луна, которая радует зрителей не только своими грандиозными размерами и сверкающими гирляндами огней, но и сказками и рождественскими мелодиями.
На Бастионной горке проходит тропа Северной Девичьей горы. В этом парке зрителю предлагается найти ключ к сияющей стеклянной горе и отправиться на поиски вершины горы в сопровождении сверкающего золотого коня. Подсвеченные объекты здесь - ледяные кристаллы высотой до трех метров и лошадь. Мост возле здания Rīgas ūdens украшен звездами, которые также мерцают, отражаясь в воде городского канала.
На участке тропы в парке Кронвалда можно увидеть 9 больших узорчатых светлых варежек и сотни звездочек. 3 перчатки, расположены в виде туннеля. Рождественские сани порадуют жителей города на холме у моста в парке Кронвалда.
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