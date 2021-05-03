Видео Как в 1991 году принцесса Диана нарушила протокол ради сыновей

В 1991 году принцесса Диана поучаствовала в традиционном спортивном соревновании в Wetherby School, где учились ее дети. Леди Ди в тот день еще раз показала, что ставит на первое место сыновей, а не условности и королевский протокол.
В Великобритании в школах проходят спортивные дни для родителей учеников. Принцесса не стала лишать детей возможности гордиться мамой. Диана всегда старалась растить сыновей так, чтобы они не ощущали себя чересчур особенными.
На раритетном видео жена наследника престола бежит бок о бок с другими мамами. Стоит отметить, что для удобства принцесса разулась - видимо, была нацелена на победу.
Это ей не удалось, но видно, что она очень старалась.
Видео: Принцесса Диана нарушила протокол ради сыновей
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