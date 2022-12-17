Юноша ищет свою пропавшую машину, которую он оставил на обочине дороги в Ропажском крае на прошлой неделе, но через несколько дней она "исчезла", сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Воры украли оставленную на обочине дороги машину
Во вторник, 6 декабря, Бруно ехал из Тумшупе в Ропажи. При резком повороте водитель не справился с управлением своего BMW и съехал в кювет.
Друзья помогли вытащить машину. Поскольку была уже ночь, то парень решил оставить автомобиль прямо на обочине. 9 декабря Бруно вернулся за ним на эвакуаторе, но машины на месте не оказалось. Бруно обошел ближайшие дома и поинтересовался, не видел ли кто-то его машину.
Государственная и муниципальная полиция также не располагают информацией об автомобиле. Известно только, что в среду вечером, 7 декабря, около 22:30, на обочине был замечен занесенный снегом BMW. Поскольку машина была не на ходу, угонщикам пришлось приложить усилия, чтобы увезти ее.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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