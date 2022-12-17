Видео ⟩ Воры украли оставленную на обочине дороги машину

Во вторник, 6 декабря, Бруно ехал из Тумшупе в Ропажи. При резком повороте водитель не справился с управлением своего BMW и съехал в кювет.

Друзья помогли вытащить машину. Поскольку была уже ночь, то парень решил оставить автомобиль прямо на обочине. 9 декабря Бруно вернулся за ним на эвакуаторе, но машины на месте не оказалось. Бруно обошел ближайшие дома и поинтересовался, не видел ли кто-то его машину.

Государственная и муниципальная полиция также не располагают информацией об автомобиле. Известно только, что в среду вечером, 7 декабря, около 22:30, на обочине был замечен занесенный снегом BMW. Поскольку машина была не на ходу, угонщикам пришлось приложить усилия, чтобы увезти ее.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)