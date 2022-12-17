Видео ⟩ Шольц открыл первый СПГ-терминал в Германии. Управлять им будет компания из Литвы

Завершение строительства терминала за срок менее чем десять месяцев показывает, что Германия "способна начать что-то новое и быстро", - сказал канцлер на открытии терминала.

В церемонии также приняли участие министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, а также премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Также на церемонии присутствовало около 400 гостей.

Галерея: Открытие терминала СПГ в Вильгельмсхафене

Плавучий терминал у побережья Северного моря был создан для снижения зависимости Германии от поставок российского газа.

Проект терминала СПГ в Вильгельмсхафене основан на технологии резервуаров для хранения и регазификации СПГ (FSRU). Корабли для немецкого проекта - как и FSRU Independence в Клайпедском порту в Литве - поставит норвежская компания Hoegh LNG.

Планируется, что мощность терминала составит 7,5 млрд кубометров природного газа в год, что составляет более 8% потребления газа в Германии в 2021 году.

В качестве управляющего новым терминалом немецкая энергетическая компания Uniper выбрала оператора литовских государственных терминалов нефтепродуктов и СПГ Klaipedos nafta.

К концу года Германия надеется завершить строительство еще четырех терминалов СПГ. По оценкам минэкономики Германии, вместе они могли бы обеспечить треть потребности крупнейшей экономики Европы в природном газе.

Строительство терминала в Вильгельмсхафене и Брунсбителе, Шлезвиг-Гольштейн, было одобрено Шольцем 27 февраля, через три дня после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.