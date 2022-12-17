Фото ⟩ В трагическом ДТП в Эстонии погиб гражданин Литвы

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Свена Янсона, автомобиль Ford, двигавшийся со стороны Икла, совершал обгон и столкнулся в ехавшим по встречной полосе Opel. В результате столкновения Opel вылетел с дороги. В обоих автомобилях находились шесть человек, из которых трое - молодой человек и две девушки, всем по 18 лет - были доставлены в больницу. В результате ДТП скончался управлявший Opel 53-летний гражданин Литвы.