NYT: Вместо победы над Украиной Путин устроил катастрофу РФ

Неподготовленных мобилизованных бросали в "мясорубку"

Уже в сентябре, после проведенной мобилизации, военнослужащие российской 155-й бригады морской пехоты оказались на территории Украины, не имея ни карт, ни аптечек, ни работающих раций, пишет NYT. Как утверждается в публикации, всего за несколько недель до этого они были обычными рабочими или водителями грузовиков, один из медиков раньше работал барменом и вообще не имел медицинской подготовки, их вооружили старыми автоматами Калашникова, им не хватало боеприпасов и провианта.

В результате они оказались под огнем ВСУ, из 60 человек одного из подразделений погибли 40, приводит NYT слова участвовавшего в этом бою Михаила, с тяжелым ранением оказавшегося в госпитале. По его словам, это не война, а "уничтожение русского народа его собственными командирами".

Каскад ошибок Путина

Расследование "выявило ошеломляющий каскад ошибок, инициированных господином Путиным, оказавшимся в глубокой изоляции в период пандемии, одержимым своим наследием, убежденным в собственной гениальности", говорится в тексте NYT. Он принял решение о вторжении в Украину "без консультаций с экспертами, которые считали эту войну совершенной глупостью".