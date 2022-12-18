Из-за обледенения затруднено движение по Вентспилсскому шоссе

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Бауски, Вентспилса, Цесиса, Лимбажи, Салдуса, Талси, Екабпилса, Добеле, Огре, Валмиеры, Гулбене, Алуксне и Валки, а по дорогам местного значения - по всей Латвии.

Для улучшения условий движения скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами. В воскресенье утром 10 единиц зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētāja были задействованы в работах по содержанию дорог.

LVC напоминает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия и соблюдать безопасную дистанцию ​​с впереди идущими автомобилями.