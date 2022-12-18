Антон Долин: "Дом моей семьи сейчас находится в Риге"

"Я нахожусь по желанию вне России. Это совершенно точно. Дальше возникает ряд сложных разветвлений в ответе на этот вопрос, потому что не знаю где я. Дом моей семьи сейчас находится в Риге... Но с 1 сентября я там почти не был", - объяснил Антон Долин, что постоянно находится в разъездах и командировках.

Долин объяснил, что он лишен опоры под ногами, а это потеря родной страны, которую он очень любит. Для него важен русский язык, так как он - филолог-русист. Третьим фактором для него является работа, которой он продолжает заниматься, хотя это и невероятно сложно. Он также не видел полгода брата, который остался в Москве. Это все для него точки опоры.

Особенно влияет на него и то, что он признан "иноагентом". Его книги перестают выдавать в библиотеках, уничтожают - связь с аудиторией потеряна.

Антон Долин откровенно рассказал Ирине Шихман о смерти отца. Он умер от инсульта, когда кинокритик находился в Юрмале. Незадолго до этого, он с семьей покинул Россию, после того, как им на двери нарисовали букву Z. Речи о том, чтобы вернуться в РФ на похороны не было.

Так почти одновременно Антон Долин потерял не только родину, но и отца.

Об Антоне Долине: Журналист, кинокритик, радиоведущий, кинообозреватель телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (2012—2020), главный редактор журнала "Искусство кино" (2017—2022). Автор книг, посвященных творчеству Джима Джармуша, Ларсу фон Триер, Рою Андерссону и другим великим деятелям киноискусства. С конца февраля 2022 года временно проживает в Латвии.

Видео: интервью с Антоном Долиным