Опрос: больше половины латвийцев предпочитают живую елку

Кроме того, данные опроса показывают, что 6% жителей Латвии предпочитают украшать елку, которая растет вне дома, что является очень экологичным подходом.

При этом четверть, или 25%, населения выбирают украшение искусственной елки, а чуть более десятой части, или 13%, опрошенных готовят праздничные украшения без елки.

Большинство, или 54%, жителей Латвии планируют использовать в этом году такое же количество световых гирлянд и других украшений, как и в прошлом году, а 17% жителей Латвии будут использовать меньше световых украшений.

Небольшая часть населения, или 6%, готова покупать новые и использовать больше светлых украшений, чем в прошлом году.

В то же время примерно одна десятая, или 11%, населения Латвии вообще не использует световые украшения на Рождество.

Опрос населения в Латвии провела компания Norstat по заказу SEB banka в ноябре этого года. В нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.