Солдаты РФ смогут сдаваться в плен ВСУ при помощи дрона

На этой неделе Генштаб ВСУ выпустил видеоинструкцию о том, как российские солдаты могут использовать беспилотник для сдачи в плен. По информации ведомства, ежедневно это возможностью интересуются около 100 российских солдат, а, организовать сдачу в плен пытаются как сами военные, так и их родственники.

О возможности капитуляции Украина пытается сообщить разными способами, один из которых - Telegram-канал "Хочу жить".

"Можно сдаваться вместе с техникой. И получить деньги", - говорит глава администрации Николаевского области Виталий Ким.

Глава области также сообщил в своем Telegram о сумме компенсации, если сдача в плен будет сопровождаться предоставлением боевой техники. Так, за боевую машину пехоты (БМП) можно получить 25 000 долларов (около 23 500 евро), за танк - 50 000 долларов (около 47 тыс. евро).