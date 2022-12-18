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Солдаты РФ смогут сдаваться в плен ВСУ при помощи дрона

rus.tvnet.lv
Солдаты РФ смогут сдаваться в плен ВСУ при помощи дрона
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Военные используют беспилотник. Иллюстративное фото
Военные используют беспилотник. Иллюстративное фото Фото: dotshock/Shutterstock

Украина предлагает российским солдатам, которые добровольно решили прекратить боевые действия, сдаваться в плен при помощи беспилотника, получив взамен гарантии, что они останутся в живых, сообщает LTV Ziņu dienests.

На этой неделе Генштаб ВСУ выпустил видеоинструкцию о том, как российские солдаты могут использовать беспилотник для сдачи в плен. По информации ведомства, ежедневно это возможностью интересуются около 100 российских солдат, а, организовать сдачу в плен пытаются как сами военные, так и их родственники.

О возможности капитуляции Украина пытается сообщить разными способами, один из которых - Telegram-канал "Хочу жить".

"Можно сдаваться вместе с техникой. И получить деньги", - говорит глава администрации Николаевского области Виталий Ким.

Глава области также сообщил в своем Telegram о сумме компенсации, если сдача в плен будет сопровождаться предоставлением боевой техники. Так, за боевую машину пехоты (БМП) можно получить 25 000 долларов (около 23 500 евро), за танк - 50 000 долларов (около 47 тыс. евро).

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