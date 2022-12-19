Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Фото ⟩ Галкин в Дубае, Вайкуле в Казахстане, а Дудь на Кипре
Галкин в Дубае, Вайкуле в Казахстане, а Дудь на Кипре
Noize MC вспоминал, как год назад выпустил альбом
Светлана Лобода готовилась к выступлению
Украинская модель Саша Дони куда-то наряжалась
Максим Галкин в Дубае
Рождественская Ким Кардашьян
Евгений Чичваркин с семьей готовится к празднику
У Манижы новая фотосессия
Кашерс с флагом Грузии
Амината куда-то шла по заснеженной Риге
Модель Монами Фрост делала селфи
Праздничная Элина Глузунова
Инесса Галанте готовилась к концерту
Леонид Парфенов обедал
Юрий Дудь поговорил с Верой Полозковой
Лайма Вайкуле выступила в Казахстане
Татьяна Мингалимова ела десерт
Настя Каменских вспоминала Украину в праздники до войны
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!